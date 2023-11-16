В Сербии в гробнице нашли 'волшебный римский фаллос' (фото)

Во время раскопок в древнем городе Виминациум в регионе Костолац на востоке Сербии археологи обнаружили римский фаллос, известный как тинтинабулум. Считается, что в древности он обладал целебными свойствами.

Как сообщает издание Sve O'Arheology, археологический парк Виминациум расположен примерно в 100 км к востоку от Белграда и когда-то был одним из богатейших иллирийских городов античности.

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При раскопках гражданского поселения был найден уникальный артефакт – тинтинабулум в форме крылатого фаллоса, который использовался в качестве оберега.

Тинтинабулумы в римском мире служили аналогом современных ветроловцев, но их символизм и роль были многослойными. Их размещали перед дверью домов, чтобы они, двигаясь на ветру, создавали шум и отгоняли нечисть и злых глаз.

Найденный тинтинабулум имел необычную форму – это был крылатый фаллос, объединенный с четырьмя колокольчиками.

Ученые объяснили, что фаллосообразные объекты в артефактах римской эпохи использовались в качестве амулетов, которые приносили удачу и отгоняли злые силы. Для детей это было особенно важно, и их носили как защиту от опасностей и болезней. Такие амулеты не носили эротического характера, но имели символическое значение.

Найти тинтинабулум в Виминациуме отмечается как важный шаг для понимания культурных и религиозных аспектов жизни римского населения.

Напомним, в Мексике раскопали могилу воина-торговца Микстека.

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