В Швейцарии обнаружили скраб бронзового века 1500 до н.э.: имели особое значение для владельца

Кладоискатель Франц Зан нашел на морковном поле коллекцию артефактов. Немедленно он известил свою находку в местное управление археологии.

Согласно информации от LiveScience, ученые подтвердили, что эти ювелирные изделия представляют собой "типичную бижутерию", которую носили женщины около 1500 лет до нашей эры, в эпоху бронзового века.

Среди находок были бусы из 14 бронзовых дисков и шипами, два спиральных кольца, а также более 100 янтарных бусин, размером примерно с головку иглы.

Среди других артефактов был бронзовый наконечник стрелы, фрагменты полированной железной руды, аммонит (морской моллюск), зуб акулы, перфорированный зуб медведя и горный хрусталь.

Археологи не обнаружили никаких человеческих останков, но предполагают, что эти предметы были сохранены на поле в уже разложившемся органическом контейнере. Исследователи считают, что для владельца эти предметы имели особое значение и, вероятно, служили амулетами с защитным или целебным воздействием.

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Кстати, археологическая экспедиция в Гюттингене обнаружила несколько лет назад поселение со времен бронзового века, где обнаружили остатки структур, датируемых примерно 1000 годами до нашей эры.

Сообщается, что найденные артефакты сейчас проходят процедуру реставрации. В следующем году планируется их выставка в Музее археологии во Фрауэнфельде.

Напомним, на берегу Амазонки обнаружили петроглифы в возрасте 2000 лет.

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