В Швеции нашли жуткое захоронение: у скелетов людей отсутствуют черепа (фото)

Новое исследование дольмена Тиарпа, доисторической гробницы, расположенной в Швеции, дало сенсационные результаты. Археологи обнаружили, что гробница, датированная 3500 годом до н.э., использовалась для захоронений в два этапа, и что у похороненных людей не было черепов.

Как сообщает EurekAlert, наиболее впечатляющим аспектом исследования является то, что из некоторых скелетов исчезли определенные части тела. Черепа, кости бедра и руки – все это отсутствует, а мелкие кости рук и ног, зубы и фрагменты ребер сохранились.

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Археологи не могут до конца объяснить эту необычную находку. Возможно, извлечение костей было частью ритуала захоронения, или же за этим стоит другая причина.

Анализ ДНК, проводимый исследователями, может дать ответы на некоторые вопросы. Он поможет определить, были ли люди, похороненные в могиле, родственниками, а также раскрыть причины их смерти.

Исследование также подтвердило, что дольмен Тиарп является одной из старейших каменных погребальных камер в Швеции и всей Скандинавии. Это свидетельствует о важности этого места для понимания раннего неолита в регионе.

Напомним, в Греции была найдена гробница, в которой похоронена семья Александра Македонского.

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