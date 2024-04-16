В Швеции обнаружили 170 серебряных монет в средневековой могиле: некоторые из них уникальны (фото)

В Швеции археологи обнаружили клад серебряных монет 12 века в могиле в церкви Брахекиркан в Висингсе. В христианских могилах редко обнаруживается большой инвентарь, а большое количество монет было найдено лишь в нескольких захоронениях того периода.

Что делает эту находку уникальной, так это то, что некоторые из этих монет совершенно не известны в археологических записях. Об этом сообщает The History Blog.

Археологи окружного музея следили за установкой новой геотермальной системы отопления церкви в середине марта, когда в шахте, где должны были проложить электропроводку, был обнаружен скелет. Три монеты были найдены под останками скелета после того, как их удалили, а затем другие появились у левой стопы человека.

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Наконец, в могиле было найдено около 170 серебряных монет, датированных между 1150 и 1180 годами. Было также небольшое количество готландских монет (отчеканенных с обеих сторон).

Экспертиза костей показала, что погибший был взрослым мужчиной в возрасте от 20 до 25 лет. После восстановления скелета и монет археологи обнаружили еще 24 могилы в той же шахте.

Все они были положены в одинаковой ориентации, выровнены друг с другом и погребены на одинаковой глубине. Это было организованное погребение, и, вероятно, над землей были отметки.

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