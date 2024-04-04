В США семья нашла тайную 'комнату убийств' в доме, в котором прожила четыре года (видео)

В США пара, проживавшая в своем доме в течение четырех лет, неожиданно обнаружила тайную комнату за книжным шкафом. Записанный видеоролик об их открытии быстро распространился в сети, спровоцировав большой интерес пользователей.

Видео, опубликованное пользователем TikTok с никнеймом Аврора Блейзингстар, показывает, как ее муж отталкивает часть стены, открывая металлическую дверь и небольшую комнату. Супруги никогда не подозревали о существовании этого пространства, которое оказалось за книжным шкафом.

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После открытия они наблюдали за пятнами "ржавчины" на полу и раздвижными дверями из гипсокартона. Эти признаки вызывали обеспокоенность владельцев, и они рассматривали возможность вызова полиции для исследования комнаты.

Хотя пара рассматривала несколько теорий по предварительному использованию комнаты, они решили использовать ее в качестве спальни для гостей. Однако комментарии пользователей социальных сетей по поводу возможного преступления возбудили новые сомнения.

Блейзингстар отметил, что это видео, опубликованное в начале марта, мгновенно приобрело популярность и собрало более 1,3 миллиона просмотров. Несмотря на все доказательства, предоставленные в комнате, некоторые пользователи продолжают высказывать свои теории относительно использования пространства.

После того как супруги вызвали полицию, чтобы исследовать пространство, оказалось, что в этой комнате "ничего страшного не происходило", возможно, эта комната служила кладовой предыдущих владельцев дома.

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