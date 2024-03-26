В США семья случайно нашла скрытое сокровище на чердаке (фото)

22 культурно значимых артефакта, потерянные во время Второй мировой войны, вернулись в Окинаву, Японию благодаря сотрудничеству семьи из Массачусетса и ФБР.

Артефакты, включающие разрисованные свитки, карту Окинавы, керамику и другие предметы, были обнаружены на чердаке дома ветерана Второй мировой войны. Его семья, понимая ценность находки, немедленно сообщила об этом властям, пишет Archaeology Mag.

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Расследование ФБР установило, что шесть свитков 18-19 веков были внесены в Национальную картотеку похищенного искусства. Их похитили в последние дни войны.

Значение этих артефактов далеко уходит за пределы их денежной стоимости.

"Культурная идентичность нации действительно подведена в артефактах и истории", - сказал специальный агент ФБР Джеффри Келли.

"Это то, что создает культуру. А без этого вы забираете их историю", – добавил он.

Благодаря совместным усилиям ФБР, Министерства обороны, Смитсоновского института и армии США артефакты были возвращены на Окинаву.

Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки выразил благодарность за сотрудничество, а специальный агент ФБР Джоди Коэн отметила роль семьи, отказавшейся от артефактов.

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