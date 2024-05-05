В США собака родила щенка фисташкового цвета (видео)

Необычный щенок золотистого ретривера родился с лаймово-зеленой шерстью в Пенсаколи, Флорида. Золотистый ретривер с именем Белла родила несколько щенков, и только один был с необычным лаймово-зеленым оттенком.

Щенок, получивший имя Шэмрок (в переводе с английского - "трилистник"), родился в питомнике Golden Treasures, которым владеют Кэрол и Грег ДеБруллер.

По словам супругов, за 17 лет работы с золотистыми ретриверами они никогда не видели щенка с таким зеленым оттенком шерсти.

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Щенка назвали Трилистником. Источник: tiktok.com/@living_the_golden_life Щенка назвали Трилистником. Источник: tiktok.com/@living_the_golden_life

"Мы видели щенков, которые рождались с немного измененным цветом шерсти, но никогда не видели столь темного и глубокого зеленого оттенка", - сказала Кэрол ДеБруллер.

Она добавила, что зеленый цвет оставался на шерсти Шэмрока в течение нескольких недель, даже после купания.

Ветеринар, осмотревший щенка, также был поражен его необычной окраской. Он никогда раньше не видел ничего подобного.

Зеленый цвет шерсти Шемрок вызван химическим веществом под названием биливердин. Биливердин – это зеленый желчный пигмент, который содержится в утробе матери и может окрашивать мех, особенно если мех светлого цвета.

Несмотря на необычную окраску, Шэмрок является здоровым и счастливым щенком. Его зеленый цвет постепенно исчезает, но все еще становится заметным, когда щенок мокреет.

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