В Таиланде обнаружили таинственные гигантские деревянные гробы на сваях возрастом 2300 лет (фото)

Археологи исследовали ДНК 33 древних людей, похороненных в необычных деревянных гробах, чтобы пролить свет на их происхождение и связи с другими культурами.

Высокогорье северо-западного Таиланда известно своими пещерами, где находятся древние захоронения в больших деревянных гробах, установленных на сваях. Эти гробы принадлежат культуре железного века, которая существовала в этой местности 2300-1000 лет назад, пишет IFLScience.

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Новое исследование проанализировало ДНК 33 человек из этих захоронений и проследило их генетическое происхождение. Результаты показали, что генетический ландшафт материковой Юго-Восточной Азии после каменного века был сложным.

Люди культуры деревянных гробов имели связи с фермерами из долины реки Янцзы и с местными охотниками-собирателями Hòabìnhian. Их геном содержит две группы генетических маркеров, связанных с долиной реки Янцзы и долиной Хуанхэ в Китае. Значение деревянных гробов до конца непонятно. Возможно, это связано с практическими соображениями (защита от хищников) или с духовными верованиями.

Другие культуры Юго-Восточной Азии также имели подобные традиции погребения, например культура Донг Сон во Вьетнаме.

Исследование показывает, что миграции и смешения народов были распространенными явлениями в Юго-Восточной Азии более 2000 лет назад. Это привело к сложному генетическому и культурному ландшафту в регионе.

Напомним, в Китае обнаружили древние захоронения с артефактами для гадания.

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