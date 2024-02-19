В Тайване обнаружили 4000-летний артефакт со змеей для ритуалов (фото)

Археологи нашли артефакт в форме змеи, сделанный около 4000 годов назад. Находку, вероятно, использовали в древних ритуалах.

Команда исследователей из Национального университета Цин Хуа в Тайване обнаружила предмет на песчаной дюне на северо-западном побережье острова, расположенном в районе Гуаньинь в западном городе Таоюань. Об этом сообщает Newsweek.

Исследователи применили радиоуглеродный метод датировки, чтобы определить возраст артефакта в форме змеи, обнаружив, что ему около четырех тысячелетий.

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Артефакт похож на ручку, которая когда-то была частью какого-нибудь глиняного сосуда. Она имеет яркую фигуру, похожую на кобру, с поднятой головой и выпуклыми складками на голове и шее.

Иконография змеи – общая черта символики многих древних обществ в восточно-азиатском регионе. Змеи часто рассматриваются как символические животные и считаются мостом между небом и человеком.

По мнению исследователей, гончарная ручка в форме змеи могла происходить от жертвенной посуды для шаманов в древних племенных обществах для выполнения ритуалов.

Напомним, в Таиланде обнаружили таинственные гигантские деревянные гробы на сваях в возрасте 2300 лет.

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