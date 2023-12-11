В Танзании обнаружили наскальные рисунки с изображениями жутких существ в возрасте 40 тысяч лет

В заповеднике Свага-Свага в центральной Танзании обнаружили наскальные рисунки, вызвавшие вопросы у ученых. Кроме обычных животных, обычно изображаемых на подобных рисунках, они включали огромных человекоподобных существ с чрезвычайно большими головами.

Об этом сообщает Antiquity.

Часть рисунков была формирована красным пигментом, за исключением пяти фигур, имеющих белый цвет. Выветривание красного пигмента свидетельствует о старости рисунка, который, вероятно, может принадлежать эпохе охотничье-собирательских обществ в этом регионе.

На рисунке изображены различные животные, такие как антилопы, буйволы и жираф. Однако особое внимание привлекают три высокие фигуры с большими головами, которые, по предположениям ученых, имеют головы, похожие на головы буйволов, но тела выглядят совершенно неподобно этим животным.

Ученые утверждают, что в определенных ритуалах сандаве использовали рога буйвола. Но, по мнению специалистов, изображения могут иметь какое-то совершенно другое объяснение.

Сходные, но не столь четкие рисунки существ с большими головами обнаруживали и раньше, неподалеку от Амакхи 4, в двух местах в регионе Кондоа в центральной Танзании, но там они лежали на земле, а не стояли.

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В остальном же фигуры схожи: они соединены линией, проходящей через их середину и имеют схожее расположение и направление кистей и рук.

Однако фигуры из Амакхи 4 имеют важные отличия: их головы полностью зарисованы и являются центром композиции.

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