В Танзании впервые заметили редкого 'клубничного' леопарда (фото)

Ученые совершили сенсационное открытие в заповеднике Ньерере-Селус, Танзания. Здесь среди обычных леопардов был обнаружен редкий индивид с необычной "клубничной" окраской.

Подробнее об этом исследовании можно узнать в журнале Ecology and Evolution. Ученые объяснили, что такая окраска является результатом редкой генетической мутации, которая приводит к уменьшению или полному отсутствию темного пигмента меланина.

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Хотя ранее считалось, что причиной такой окраски является чрезмерная выработка красного пигмента, новые исследования свидетельствуют о связи с альбинизмом.

Исследование проводилось путем установки более 4000 ловушек, которые зафиксировали более 373 уникальных леопардов. Только один из них имел необычную окраску.

Разница между обычным леопардом и клубничным. Источник: Searle, CE, et al, Ecology and Evolution 2024 Разница между обычным леопардом и клубничным. Источник: Searle, CE, et al, Ecology and Evolution 2024

Ученые отмечают, что такая окраска может быть не только результатом генетической мутации, но и адаптацией к местной среде. Однако для подтверждения этой теории необходимы дополнительные исследования.

Существует две основные гипотезы по появлению "клубничных" леопардов в Танзании:

Возможно, такая мутация была ввезена в Танзанию леопардами из Южной Африки, где такие особи встречаются чаще. Другая теория связывает появление мутации с инбридингом, который мог возникнуть в результате трофейной охоты.

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