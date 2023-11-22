В Тоскане обнаружили мраморную статую Аполлона-убийцы ящериц (фото)

В Италии при раскопках древних этрусских и римских священных терм обнаружили мраморную статую Аполлона Сауроктоноса (Аполлона-убийцы ящериц). Находку совершили в Сан-Кашано-дей-Баньи в Тоскане.

Статуя изображает юного Аполлона, прислонившегося к дереву, чтобы поймать лезущую вверх по стволу ящерицу. Это римская копия бронзового оригинала известного греческого скульптора Праксителя, сообщает The History Blog.

Статую обнаружили на краю Большой ванны, горячего источника, священного для этрусков и римлян. Статую разбили на секции, но куски большие, и большинство из них удалось восстановить, так что изваяние можно собрать почти полностью.

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Аполлон был одним из основных божеств святилища. Считалось, что горячие источники и минеральные воды лечат болезни, а искавшие лечение люди поклонялись богам, связанным со здоровьем.

Ящерица, за которой охотится Аполлон на статуе, также имела медицинское значение. Ящерицы были ключевыми ингредиентами в лекарстве от болезней глаз.

Напомним, во Вьетнаме впервые обнаружены человеческие останки в возрасте 10 000 лет.

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