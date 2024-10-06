В тренде естественность: 4 модных оттенка волос на 2025 год

В 2025 году в моде будут золотистые и каштановые оттенки с медным блеском. Эти цвета выглядят естественно и подходят всем женщинам.

Каждая сможет найти идеальный цвет, который подчеркнет ее природную привлекательность. Команда UAportal совместно с ТСН делится, какие цвета волос будут на пике бешеной популярности в 2025 году.

Медный каштан

Трендовые оттенки волос на 2025 год. Источник: pixabay Трендовые оттенки волос на 2025 год. Источник: pixabay

Этот мягкий оттенок идеально подходит для тех, у кого теплый оттенок кожи и кто предпочитает естественный вид. Для обладательниц темных волос стилисты советуют выбирать именно этот тон, поскольку он оживит общий образ, придаст волосам блеск и объем.

Медный

Трендовые оттенки волос на 2025 год. Источник: pixabay Трендовые оттенки волос на 2025 год. Источник: pixabay

Смелый медный цвет продолжает удерживаться среди модных трендов уже несколько лет и это вполне объяснимо. Медный оттенок прекрасно выделяет цвет глаз, придает лицу сияния, делая его более нежным и мягким. Для эксперимента можно добавить темные пряди к медному цвету, что придаст вашему образу изысканности и роскоши.

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Золотистый оттенок

Трендовые оттенки волос на 2025 год. Источник: pixabay Трендовые оттенки волос на 2025 год. Источник: pixabay

Такой натуральный оттенок подойдет блондинкам и девушкам с русыми волосами. Теплые тона подчеркивают естественность облика, добавляют игривости и легкости образу. Если добавить немного медного или коричневого цвета, можно достичь идеального стиля без кардинальных изменений.

Окрашивание с темными прядями

Смешайте золотистые или медные оттенки с темным шоколадом – и вы будете в тренде 2025 года. Это окрашивание можно выполнить с помощью техник омбре, шатуш или мелирования. Обновленный цвет волос идеально подойдет к любому стилю - романтическому, деловому или торжественному.

Напомним, ранее мы рассказывали о цветах волос, которые добавляют возраста.

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