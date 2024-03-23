В тренде - клетка: какая клетчатая одежда будет в тренде весной-2024

Клеточка – это узор, который никогда не выходит из моды. В 2024 году она снова будет на пике популярности, но с некоторыми обновлениями.

Модницам будет предоставлен большой выбор разных цветов и форм. От строгих к романтическим моделям. Об этом пишет Радиотрек.

Читайте также: Какие сумки будут в моде в 2024 году: стилисты назвали 6 трендовых моделей

Пальто:

Классические черно-белые клетчатые пальто.

Минималистичный дизайн.

Жакет:

Длинные и короткие клетчатые жакеты.

Яркие и черно-белые цвета.

Сочетание с шортами-бермудами, юбками и джинсами.

Костюм:

Наиболее трендовый фасон.

Традиционный признак делового стиля.

Бренды Chanel и Versace – лидеры по количеству клетчатых костюмов на подиумах.

Блуза:

Романтический стиль.

Бренд Louis Vuitton – лидер по количеству клетчатых блуз.

Платье:

Деловой и романтический стиль.

Бренды Carolina Herrera и Chanel – лидеры по количеству клетчатых платьев.

Цвета:

Классические черно-белые.

Яркие и необычные.

Сочетание:

Клеточка с однотонными вещами.

Клеточка с другими узорами.

Клеточка – это универсальный узор, который можно использовать для создания любого образа. В 2024 году не бойтесь экспериментировать с разными фасонами, цветами и сочетаниями, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

Дополнительные советы:

Выбирайте клетчатую одежду, которая подходит вашему типу фигуры.

Не перегружайте образ слишком большим количеством ячейки.

Дополняйте клетчатую одежду однотонными аксессуарами.

Не бойтесь экспериментировать!

Напомним, мы уже писали, какие тренды будут в моде в 2024 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !