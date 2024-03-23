В тренде - клетка: какая клетчатая одежда будет в тренде весной-2024
Клеточка – это узор, который никогда не выходит из моды. В 2024 году она снова будет на пике популярности, но с некоторыми обновлениями.
Модницам будет предоставлен большой выбор разных цветов и форм. От строгих к романтическим моделям. Об этом пишет Радиотрек.
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Пальто:
- Классические черно-белые клетчатые пальто.
- Минималистичный дизайн.
Жакет:
- Длинные и короткие клетчатые жакеты.
- Яркие и черно-белые цвета.
- Сочетание с шортами-бермудами, юбками и джинсами.
Костюм:
- Наиболее трендовый фасон.
- Традиционный признак делового стиля.
- Бренды Chanel и Versace – лидеры по количеству клетчатых костюмов на подиумах.
Блуза:
- Романтический стиль.
- Бренд Louis Vuitton – лидер по количеству клетчатых блуз.
Платье:
- Деловой и романтический стиль.
- Бренды Carolina Herrera и Chanel – лидеры по количеству клетчатых платьев.
Цвета:
- Классические черно-белые.
- Яркие и необычные.
Сочетание:
- Клеточка с однотонными вещами.
- Клеточка с другими узорами.
Клеточка – это универсальный узор, который можно использовать для создания любого образа. В 2024 году не бойтесь экспериментировать с разными фасонами, цветами и сочетаниями, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.
Дополнительные советы:
- Выбирайте клетчатую одежду, которая подходит вашему типу фигуры.
- Не перегружайте образ слишком большим количеством ячейки.
- Дополняйте клетчатую одежду однотонными аксессуарами.
- Не бойтесь экспериментировать!
Напомним, мы уже писали, какие тренды будут в моде в 2024 году.
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