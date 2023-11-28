В тренде монохром: как украсить елку на Новый год – 2024

В последние несколько лет монохромные елки держат лидерство в трендах. И этот год не будет исключением. Рекомендуется выбрать один насыщенный цвет для основания декора и дополнять его пастельными оттенками.

Об этом пишет Радиотрек.

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С учетом того, что 2024 год будет считаться годом Дракона, лучше использовать зеленые и коричневые игрушки.

Оптимальной будет подборка естественных лесных шишек, которые можно украсить праздничными лентами. Относительно верхушки елки, самой популярной остается фигурка ангела.

Напомним, мы уже писали, какие елки быстро засыхают.

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