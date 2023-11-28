В тренде яркость и необычные материалы: названы 5 модных свитеров зимы-2024

В этом сезоне в моде будут свитера разнообразных цветов – от черного до ярко-желтого. Также в тренде разные текстуры материала – вязаный, пушистый и другие.

Об этом пишет Радиотрек.

Черный

Черный свитер подходит для обычных и праздничных образов, а также смотрится стильно в офисной среде, особенно при сочетании с белой рубашкой. Идеально смотрится с кожаной юбкой или широкими брюками.

Серый

Серый свитер является одним из самых модных в этом сезоне и остается универсальным и стойким трендом. Он легко вписывается в любой стиль – от делового до гламурного или спортивного.

Табачно-коричневый

Табачно-коричневый свитер прекрасно подходит к монохромным образам, создавая элегантный вид.

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Белый свитер

Белый свитер в этом году представлен с высокой горловиной, с гладким узором или большими косами, так называемыми "рыболовными" рисунками. Он прекрасно гармонирует как с объемной юбкой, так и с кожаными брюками.

Яркие свитера

Яркий свитер можно считать настоящим антидепрессантом, что придаст настроение в пасмурную погоду. Выбирайте жизнерадостные цвета, такие как зеленый, оранжевый, синий, желтый, розовый и т.д.

Напомним, мы уже писали, как определить, подходит ли вам цвет.

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