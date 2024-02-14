В туалете будет пахнуть, как в дорогом бутике: просто добавьте это средство в бачок

Кондиционер для белья делает одежду мягкой и приятно пахнет. Но знаете ли вы, что этот продукт может быть полезен не только стирке.

Есть несколько малоизвестных способов использования смягчителя для белья, которые помогут вам сделать ваш дом чистым и свежим, пишет santeplusmag.com.

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1. Блеск и свежесть на кухне и в ванной комнате:

Очистите кухонную раковину или входную дверь с помощью раствора смягчителя для белья. Просто заполните раковину теплой водой и добавьте смягчитель. Этот способ не только очистит поверхности, но и придаст им блеск и приятный аромат.

Добавьте немного смягчителя для белья в бачок унитаза после чистки. Это обеспечит свежий аромат после каждого смывания.

2. Освежите атмосферу:

Добавьте смягчитель для белья в диффузор, чтобы объять ваш дом свежим ароматом.

Пропитайте мягкую ткань смягчителем и положите ее в ящик или шкаф. Это поможет одежде дольше оставаться свежей.

3. Очистите пыльные поверхности:

Нанесите разбавленный раствор смягчителя для белья на радиаторы или даже полки. Это поможет удалить пыль и грязь, а также оттолкнуть ее в будущем.

4. Уход за коврами:

Для глубокой очистки ковров вы можете использовать раствор смягчителя для белья. Этот способ удаляет накопившуюся грязь и оставляет приятный аромат.

Для оптимального результата используйте правильную пропорцию воды и смягчителя. Перед использованием на нежных поверхностях проверьте реакцию смягчителя на небольшом участке.

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