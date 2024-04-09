В Турции нашли 2100-летнюю плиту с наставлениями царя Антиоха I: к чему призвал правитель

2100-летняя плита с надписью Антиоха Коммагенского найдена в Турции. Ученые из Оксфордского и Пизанского университетов расшифровали 2100-летнюю надпись, найденную в селе Оневлер.

Надпись, которая датируется 1 веком до н.э., была сделана царем Коммагены Антиохом I и призывает людей "слушаться и уважать закон", пишет Arkeonews.

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Надпись была обнаружена в 2023 году крестьянами, которые заметили рельефную скульптуру у горы Кимилдаг. Археологические раскопки обнаружили культовый участок со стелой с надписью и рельефом с изображением сцены рукопожатия.

"Эта надпись является важным шагом к пониманию истории человечества и Коммагены", - сказала профессор Маргерита Фачелла из Пизанского университета. "Мы имеем честь исследовать его и раскрывать его значение".

Надпись проливает свет на правление Антиоха I, стремившегося сохранить идентичность Коммагены как иранского царства, являясь частью греко-римского мира. Он также подчеркивает его стремление к экуменизму, объединяя разные религии.

Кроме надписи, археологи также нашли рельеф с изображением Антиоха I и Митридата I. Эти артефакты были доставлены в древний город Перре с помощью военного вертолета.

Напомним, в Иране обнаружили 2500-летнее здание легендарной империи Ахеменидов.

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