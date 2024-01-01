В Турции нашли гробницу римской элиты в возрасте 2 тысяч лет (фото)

В селе Гюльпинар, расположенном недалеко от западного побережья Анатолии в Турции, археологи обнаружили остатки монументальной гробницы, датируемой примерно 2000 годами, временами Римской империи. Находка была сделана рядом с древнегреческим святилищем Аполлона Сминтейона в важном историческом регионе Троада.

Исследователи нашли захоронение, вероятно, принадлежавшее состоятельным лицам того времени, в погребальной камере гробницы. Остатки охватывают более 10 человек, включая детей и взрослых, и были найдены смешанными. Раскопки проводились в рамках археологических исследований вблизи святилища, расположенного в историческом регионе Троада, также славящегося легендарным городом Троя, пишет Daily Sabah.

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Святилище Аполлона Сминтейона, где находится гробница, является важным археологическим объектом, построенным древними греками в Анатолии. Религиозное сооружение, украшенное рельефами, изображающими сцены Троянской войны, является частью исторического комплекса в Троаде. Этот регион стал частью Римской империи в 133 году до нашей эры.

Археологические исследования, проведённые с июня по октябрь этого года, показали, что гробница имеет значительный исторический потенциал для раскрытия традиций захоронений, типов гробниц и других аспектов жизни в этом регионе эпохи Римской империи.

Раскопки будут продолжаться в последующие годы с целью получения более исчерпывающей информации об археологическом значении этого объекта.

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