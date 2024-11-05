В Турции нашли уникальную базальтовую статую времен эпохи Урарту

В турецкой провинции Ван археологи сделали уникальную находку – массивную базальтовую статую весом около тонны, датируемую периодом древнего государства Урарту. Монументальный артефакт, размерами два метра в длину и метр в ширину, был обнаружен в районе Гарибин Тепе, в 30 километрах от центра города.

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Археологические работы, проводимые с 2023 года под руководством Музея Ван и профессора Ататюркского университета Мехмета Ишикли, принесли неожиданный результат. По словам профессора Ишикли, подобная находка беспрецедентна для этого региона и демонстрирует чрезвычайное мастерство древних скульпторов. Об этом пишет Arkeonews.

Открытие имеет особое значение, поскольку культура Урарта оставила очень мало образцов пластического искусства. Сейчас статуя передана в Музей Вану, где после реставрационных работ специалисты смогут установить, изображает ли она правителя или божество урартского пантеона.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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