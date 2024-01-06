В Турции обнаружили 1400-летний горшок для мелочи (фото)

Десять 1400-летних монет в кувшине были найдены в древнем городе Адрианополис, современный Эскипазар в Черноморском регионе Турции. Монеты датируются периодом правления византийского правителя Константа II (правление 641-668).

Они больше похожи на копилку или домашний кассовый ящик. Об этом сообщает The History Blog.

Монеты были найдены в здании, общее предназначение которого до сих пор неизвестно. Поскольку внутри здания было найдено несколько гончарных сосудов разной конфигурации и кухонную утварь, археологи предполагают, что это могла быть кухня.

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Здание использовалось на протяжении веков – не менее 300 лет, возможно, 400 – и неоднократно ремонтировалось, расширялось и реконструировалось во время его пребывания. Монеты были сделаны с последнего этапа использования здания.

Напомним, в пустыне Сахара обнаружили древний рисунок в возрасте 5000 лет.

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