В Турции обнаружили 800-летнюю бронзовую лечебную чашу (фото)

На юго-востоке Турции археологи обнаружили 800-летнюю бронзовую лечебную чашу и два кольца для стрельбы из лука. Кольца сделаны из агата и кости того же периода.

Находки сделали при раскопках древнего кургана Хасанкейф. Об этом сообщает The History Blog.

Целебные чаши использовались в средневековой исламской народной медицине для защиты от укусов животных. Внутренняя часть чаши выгравирована стихами-талисманами, печатями и изображениями двуглавого дракона, собаки, змеи и скорпиона.

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Гравировка на этой чаше делает ассоциацию специфической. В музеях и частных коллекциях по всему миру задокументировано лишь 22 средневековых целебных чаши.

Кольца для стрелков из лука носили на пальце, чтобы защитить кожу от повреждений тетивой. Они обладали высокой ценностью и являлись культурно значимыми артефактами в турецко-исламском искусстве Средневековья.

Напомним, мы уже писали о первых смартфонах для вельмож Средневековья.

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