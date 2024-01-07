В Турции раскопали старинное кладбище, где похоронены полсотни детей (фото)

Во время археологических раскопок в районе Кулп города Диярбакыр на юго-востоке Турции было найдено кладбище, где похоронили 54 ребенка в возрасте от 0 до 6 лет.

Раскопки, начатые дирекцией музея Диярбакира в 2021 году, продолжаются командой из 35 человек, 15 из которых являются экспертами. После обнаружения остатков 1500-летней церкви в прошлом году, раскопки начались на территории, считающейся древним карьером, пишет Arkeonews.

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Бригады, наткнувшиеся на детские могилы во время раскопок, активизировали свои усилия в этом районе.

"Сейчас во время раскопок здесь мы нашли 50 могил. Сегодня мы дошли еще до 4 могил. Сейчас процесс раскопок продолжается. Поэтому мы знаем, что всего 54 могилы. Для нас это очень интересный результат", — сказал исполняющий обязанности директора Музея. Диярбакыра Мюйдат Гизлигол.

Он добавил, что, вероятно, после того, как это место использовали в качестве каменоломни, его превратили в некрополь, и здесь хоронили только детей.

Гизлигол также отметил, что в некоторых могилах похоронено более одного ребенка.

"Вокруг могил образовалась известняковая яма, которая была закрыта известняком. Могилы расположены в направлении восток-запад, случайного захоронения нет", — сказал он.

Доктор Назли Акбаш, научный сотрудник и антрополог Института социальных наук университета Газиантеп, также напомнила, что руины церкви были обнаружены во время предварительных раскопок в этом районе.

Она сказала, что церковь датируется ранним византийским периодом и около 1500 лет назад.

"Поскольку в ранней Византии существовала культура "святых" и "мучеников", в церквях могут происходить захоронения в поселениях. В этой местности, которую мы называем карьером, были найдены только могилы младенцев и детей от 0 до 6 лет", — сказала Акбаш.

Она добавила, что, исходя из предварительного обследования, они не считают, что младенцы и дети умерли из-за эпидемии.

"Мы считаем, что погребение младенцев в этом районе связано с культурой крещения христианства раннего византийского периода. В ранний христианский период крестившиеся были, как правило, взрослыми. После 10 века крещение детей стало законным. Мы думаем, что они принадлежат к раннехристианскому периоду. Поэтому младенцы и дети, которые не были крещены, то есть еще не христиане. Поскольку он не был крещен, мы рассматриваем возможность его погребения вне церкви, а не в ней", — сказала Акбаш.

Исследователи продолжают изучать кладбище, чтобы узнать больше о его истории и значении.

Напомним, в пустыне Сахара обнаружили древний рисунок в возрасте 5000 лет.

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