В Украине планируют расширить список призывников: В ВСУ рассказали, кого могут мобилизовать

В Украине планируют расширить круг лиц, которых могут призвать в армию

В Украине планируется расширить круг лиц, которые могут быть призваны на военную службу в рамках мобилизации. Сделать это могут с помощью трех категорий граждан.

Об этом рассказал в ответ на запрос hromadske начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач.

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К этим категориям относятся:

граждане, у которых истек срок отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации;

граждане, ранее были сняты с военного учета до 2015 года и не были восстановлены на военном учете в соответствии с изменениями в законодательстве Украины;

граждане, достигшие 27-летнего возраста, но не взятые на военный учет военнообязанных в связи с уклонением от исполнения воинского долга.

Цель этих мер – обеспечение доукомплектования сил обороны в соответствии с существующей потребностью.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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