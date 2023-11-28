В Украине резко подорожает определенная категория товаров: в чем причина

Блокада польскими перевозчиками границы из Украины значительно усложнила доставку импортной продукции из Европы. Об этом сообщили ритейлеры.

В частности, гендиректор сети "КРУГ" Марины Сергиенко отметила в комментарии "Интерфакс-Украина", что некоторые продукты, как какао, кофе, апельсины, соль, преимущественно являются импортными. Сегодня сеть оценивает риски на уровне 25-30 млн грн в месяц.

"Важно понимать, что это может затронуть и продукцию украинского производства из-за отсутствия составляющих их изготовления или упаковочных материалов", — отметила Сергиенко.

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В пресс-службе "АТБ" сообщили, что через заблокированные пункты перехода доставляют товары из стран Прибалтики, Германии, Голландии, Бельгии, доля которых в ассортименте сети достаточно весома. В частности, высока доля польских производителей в ассортименте категорий молочной продукции, замороженных овощей и фруктов, макаронных изделий, напитков и алкогольной продукции, моющих и косметических средств.

В пресс-службе "Эпицентра" сообщили, что работают через польские порты, блокировка границы уже повлияла на количество товаров, которые можно ввозить на территорию Украины, однако доля собственного импорта в сети невысока.

"Команда много лет подряд работает над уменьшением импортозависимости: переключились на украинских производителей, предпочитаем национальных поставщиков и развиваем собственное производство. Поэтому все эти меры нивелируют проблемы с польской границей", – сообщили в пресс-службе компании.

Заместитель генерального директора "ЭКО маркет" по логистике Наталья Красникова сообщила, что на некоторых складах дистрибьюторов в Украине наблюдается уменьшение остатков. На это прямо влияет то, что из-за бойкотов пропускных пунктов на границах заказы на доставку из Европы выполняются примерно наполовину.

"В такой ситуации мы замечаем нежелание перевозчиков вообще брать новые заказы (груз на борт авто) во время забастовки, ведь к ним могут применяться штрафные санкции со стороны покупателей из-за невозможности выполнить обязательства", – сказала она.

По мнению Красниковой, в краткосрочной перспективе маловероятно сильное влияние этих факторов на цены для конечных покупателей. Однако, если ситуация затянется, цены начнут расти, прежде всего на импортные товары.

"Стоимость отечественных товаров должна измениться минимально (за исключением тех товаров, где преобладает доля импортных составляющих). Все это может привести к перераспределению рынка в пользу украинских компаний, чьи производственные мощности расположены в Украине, составляющие продуктов также производят здесь, а сами предприятия имеют достаточный уровень производства, чтобы закрыть ниши, ранее занимавшие импорт", – считает Красникова.

Напомним, чтобы не тратить лишние деньги на коммунальные счета, стоит позаботиться об экономии света и отоплении. Экономить на отоплении просто, если следовать правильным рекомендациям специалистов.

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