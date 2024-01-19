В Украине введут третью платежку за газ: Что известно и сколько придется платить

В 2024 году украинцы получат третью платежку за газ. Речь идет об обитателях многоэтажных домов и общежитий.

Украинцам введут плату за обслуживание внутридомовых систем. Это необходимо для того, чтобы проверить исправность сетей и предупредить в будущем утечку газа, пояснили в "Газмережі".

Газовики будут проводить осмотр газопровода и испытания под давлением, проверять герметичность соединений. В случае обнаружения утечек газа – их будут устранять.

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Оплатить услуги можно отдельными счетами от каждой квартиры, или управляющий от имени всех совладельцев дома производит один платеж. Счета будут приходить украинцам не ежемесячно, а только тогда, когда будет проходить техническое обслуживание, то есть раз в 3-5 лет.

"Если владельцы квартир, не подавших заявку на присоединение к Коллективному договору, автоматически присоединяются к Типовому договору. Украинцы могут выбрать и другую компанию, которая будет проводить техническое обслуживание, впрочем, она должна иметь разрешение на проведение работ", – говорится в сообщении.

Для каждого дома стоимость услуг будет индивидуальной. Она будет зависеть от ряда факторов: состояния сетей, оборудования и т.п.

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