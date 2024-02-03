В Венгрии обнаружили 1300-летние доспехи с луком, стрелами и мечом (фото)

В Венгрии археологи натолкнулись на доспехи, лук, стрелы и меч. Находка в возрасте достигает 1300 лет.

Полный комплект доспехов был похоронен под конем в окрестностях села Эбеша. Об этом сообщает Arkeonews.

Под костями коня исследователи обнаружили древнее захоронение воина. По словам археологов, броня была оснащена деревянным колчаном со стрелами, луком и мечом.

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Археологи не сказали, были ли найдены в погребении человеческие останки. Эти находки знаменуют только второй случай, когда был обнаружен полный и невредимый комплект пластинчатой брони.

Ламелярная броня – это стиль доспехов, который использовали древние воины. Городские власти из Дебрецена, расположенного менее чем в 10 милях к северо-востоку от Эбеса, поделились кадрами брони и оружия.

Археологи считают, что доспех принадлежал аварскому воину конца VII века. Авары были выходцами из Монголии, основавшими империю в регионе между Адриатическим и Балтийским морями, охватывавшим шестой и восьмой век.

Напомним, в пещере в Мексике нашли оружие, которому почти 2000 лет.

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