В Венгрии обнаружили странное 1500-летнее захоронение рыси с четырьмя собаками

В Венгрии археологи обнаружили захоронение рыси с четырьмя собаками на поселении раннего средневековья. Находка смутила ученых, поскольку эти дикие кошки редко встречаются во время археологических раскопок.

Яма V-VI века, глубина которой составляла около 1,4 метра, содержала полный скелет рыси на дне и скелеты четырех собак на вершине. Возможные интерпретации уникальной находки – несчастный случай на охоте и культ рыси, сообщает Live Science.

Останки рыси были найдены лишь в нескольких десятках археологических памятников Европы и Азии. Иногда когти рыси оказываются в человеческих могилах, иногда находят шкуры, но целые скелеты встречаются редко.

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Ему с животными нашли на месте Zamárdi-Kútvölgyi-dűlő в западно-центральной Венгрии, территории, известной как Паннония под римским владычеством. Последняя фаза заселения этого места датируется ранним Средневековьем.

Вполне возможно, что захоронение является конечным исходом смертельного противостояния, во время которого собака могла убить загнанная в угол рысь, говорят исследователи. Или, может быть, это было целенаправленное захоронение животных с ритуальным значением.

Напомним, в Северной Ирландии нашли более 140 средневековых могил "казненных преступников".

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