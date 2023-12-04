В водах Багамских островов обнаружили обломки затонувшего корабля с сокровищами (фото)

Исследователи из компании Allen Exploration (AllenX) обнаружили в водах Багамских островов продолжительную тропу обломков затонувшего испанского галеона 17-го века, известного как Nuestra Señora de las Maravillas (что означает "Богоматерь чудес").

Эксперты считали, что галеон был "спасен в забвение", но четыре года подводной археологии, проведенной AllenX, тщательно нанесли на карту сильно разбросанные обломки 891-тонного галеона. Команда идентифицировала разные части корабля, а также тысячи артефактов, включая серебряные слитки, изумруды и аметисты.

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Как сообщает Newsweek, корабль "Маравилья" затонул 4 января 1656 года на севере Багамских островов, когда направлялся домой в Кадис на юго-западе Испании с примерно 650 людьми на борту, большинство из них погибли. Галеон был протаранен своим флагманом и столкнулся с рифом, получив значительные повреждения. В то время он был нагружен кладами, включая большое количество контрабанды и предметов, спасенных из другого галеона, потерянного у побережья Эквадора двумя годами назад.

В годы после того, как галеон затонул, он был сильно разорван испанскими спасателями, а затем разными экспедициями, возглавляемыми экипажами из европейских стран и Америки. Между 1656 и 1683 годами затонувший корабль искали сокровища не менее 21 раз, во время которых были найдены серебряные слитки, монеты и обработанное серебро на сумму около 5 миллионов песо.

Затем, между 1972 и 1991 годами, современные спасательные команды снова обнаружили затонувший корабль и обнаружили вероятно 30 тонн золотых слитков, монет, серебряных самородков, ювелирных изделий, изумрудов, железных якорей и пушек, среди прочего.

"Это открытие является одним из важнейших в области подводной археологии в последние десятилетия. Оно проливает свет на то, как затонул один из самых богатых кораблей с сокровищами в истории, и дает нам уникальный взгляд на жизнь в Испанской империи 17 века", — сказал Карл Аллен, основатель Allen Exploration.

Напомним, в Мексике нашли конусообразные гробницы с останками людей старше 3000 лет.

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