В Южной Африке заметили редкостного розового слоненка-альбиноса (фото)

В Национальном парке Крюгера в Южной Африке зафиксированы трогательные кадры, на которых редкий розовый слоненок играет с другим детенышем в водоеме.

Слоненок имеет розовую кожу и светлые волосы из-за альбинизма - генетическое расстройство, которое прекращает выработку меланина, пигмента, отвечающего за цвет глаз, волос и кожи, пишет Live Science.

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Альбинизм встречается лишь один раз в 10 000 родов у диких млекопитающих, по словам Тео Потгитера, оператора сафари, сделавшего фото слоненок.

Альбинизм может иметь ряд негативных последствий, таких как плохое зрение, трудности с добыванием пищи и уязвимость к хищникам.

Однако в этом случае слоненок, кажется, хорошо вписывается в стадо. "В обоих недавних наблюдениях двух разных особей остальные стада, казалось, очень защищали и терпеливо относились к присутствию этих молодых особей", — сказал Потгитер.

"Быть свидетелем этих редчайших и особенных животных - это всегда привилегия", — добавил он.

Напомним, косатки стали чаще нападать на лодки и начали обучать своих сородичей.

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