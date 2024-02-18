Вам больше не захочется готовить оливье: этот куриный салат с авокадо превзойдет надежды
Зимой желательно есть сытные блюда, которые помогут насытить организм энергией. Также важно, чтобы блюда содержали не только питательные, но и полезные вещества.
Одним из таких блюд может стать салат с курицей и авокадо, который вполне может заменить уже надоевший "оливье" или салат с крабовыми палочками. Салат из авокадо и курицы – это отличный вариант, ведь достаточно бюджетный.
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Предлагаем четыре дешевых салата на скорую руку: это вкусные и недорогие блюда.
1. Салат из авокадо, курицы и помидоров:
Ингредиенты:
- Спелое авокадо
- Вареная куриная грудка
- Свежий помидор
- Половина лука
- 1 ст. л. оливкового масла
- Сок половины лимона
- Соль и перец – по вкусу
Приготовление:
Нарежьте авокадо, курицу, помидор и лук кубиками. Смешайте все ингредиенты в миске. Добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец по вкусу.
2. Салат из авокадо, курицы и сыра фета:
Ингредиенты:
- Авокадо
- Вареная куриная грудка
- 100 г сыра фета
- 1/2 свежего огурца
- 1/4 пучка свежей петрушки
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- Виноград без косточек – 70 г
- Соль и перец – по вкусу
Приготовление:
Нарежьте авокадо, курицу, творог фета и огурец кубиками. Измельчите петрушку. Виноград помойте и перережьте пополам. Смешайте все ингредиенты в миске. Добавьте оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец по вкусу.
3. Салат из авокадо, курицы и кукурузы:
Ингредиенты:
- Авокадо
- Вареная куриная грудка
- Банка консервированной кукурузы
- 1/2 лука
- 1 ст. л. майонеза
- 1 ст. л. горчицы
- Соль и перец – по своему вкусу
Приготовление:
Нарежьте авокадо, курицу и лук кубиками. Смешайте все ингредиенты в миске. Добавьте майонез, горчицу, соль и перец по вкусу.
Эти салаты – это несколько примеров того, что можно приготовить из авокадо и курицы. Вы можете экспериментировать с ингредиентами и добавлять любимые овощи, фрукты, орехи или сыры.
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