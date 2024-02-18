Вам больше не захочется готовить оливье: этот куриный салат с авокадо превзойдет надежды

Зимой желательно есть сытные блюда, которые помогут насытить организм энергией. Также важно, чтобы блюда содержали не только питательные, но и полезные вещества.

Одним из таких блюд может стать салат с курицей и авокадо, который вполне может заменить уже надоевший "оливье" или салат с крабовыми палочками. Салат из авокадо и курицы – это отличный вариант, ведь достаточно бюджетный.

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Предлагаем четыре дешевых салата на скорую руку: это вкусные и недорогие блюда.

1. Салат из авокадо, курицы и помидоров:

Ингредиенты:

Спелое авокадо

Вареная куриная грудка

Свежий помидор

Половина лука

1 ст. л. оливкового масла

Сок половины лимона

Соль и перец – по вкусу

Приготовление:

Нарежьте авокадо, курицу, помидор и лук кубиками. Смешайте все ингредиенты в миске. Добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец по вкусу.

2. Салат из авокадо, курицы и сыра фета:

Ингредиенты:

Авокадо

Вареная куриная грудка

100 г сыра фета

1/2 свежего огурца

1/4 пучка свежей петрушки

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. бальзамического уксуса

Виноград без косточек – 70 г

Соль и перец – по вкусу

Приготовление:

Нарежьте авокадо, курицу, творог фета и огурец кубиками. Измельчите петрушку. Виноград помойте и перережьте пополам. Смешайте все ингредиенты в миске. Добавьте оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец по вкусу.

3. Салат из авокадо, курицы и кукурузы:

Ингредиенты:

Авокадо

Вареная куриная грудка

Банка консервированной кукурузы

1/2 лука

1 ст. л. майонеза

1 ст. л. горчицы

Соль и перец – по своему вкусу

Приготовление:

Нарежьте авокадо, курицу и лук кубиками. Смешайте все ингредиенты в миске. Добавьте майонез, горчицу, соль и перец по вкусу.

Эти салаты – это несколько примеров того, что можно приготовить из авокадо и курицы. Вы можете экспериментировать с ингредиентами и добавлять любимые овощи, фрукты, орехи или сыры.

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