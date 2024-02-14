Вареники на кефире без яиц: получаются пушистыми и нежными

БЛОГ

ИСТОЧНИК

Рецепт вареников моей бабушки

На кефире и без яиц.

Готовлю с моей фантастической женщиной – мамочкой.

Тесто получилось нежное-нежное, что я сам удивился!

Для теста:

- 300 мл кефира

- 480-530 г муки плюс на подпил

- 8 г сода – чайная ложка не полная

(или возьмите пакетик разрыхлителя)

- щепотка соли

Начинка:

У меня было 2 пачки сыра и 2 яйца. Я люблю сладкие потому:

-1 пачка сыра

-1 маленькое яйцо или желток

-50 г сахара (2 ст.ложки)

Готовим:

Для теста нужно чтобы кефир был кислый, можно даже постоявший уже в холодильнике!

В кефир добавляю соль и соду, быстро перемешиваю, добавляю муку и замешиваю тесто.

Мама делала тесто ну очень, очень нежным, так что вы можете добавлять немного больше муки, если что

тесто скатываю в валик подсыпая немного муки

нарезаю небольшими "шайбами" расплющую руками формируя плоское округлое изделие, наполняю его хорошо начинкой и заворачиваю, хорошо слепляя края

Тесто не очень тоненькое, потому что очень нежное, а лепить его надо еще сноровку иметь!

варю на пару на марле под миской 5 минут

снимаю в миску и смазываю кусочками сливочного масла

ем со сметаной – это просто Вау.

Советы

- не переваривайте тесто

- начинку можно менять на картофель, отварной ливер с луком и почти все, чего вы пожелаете.

Наслаждайтесь!