Вареники на кефире без яиц: получаются пушистыми и нежными
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Рецепт вареников моей бабушки
На кефире и без яиц.
Готовлю с моей фантастической женщиной – мамочкой.
Тесто получилось нежное-нежное, что я сам удивился!
Для теста:
- 300 мл кефира
- 480-530 г муки плюс на подпил
- 8 г сода – чайная ложка не полная
(или возьмите пакетик разрыхлителя)
- щепотка соли
Начинка:
У меня было 2 пачки сыра и 2 яйца. Я люблю сладкие потому:
-1 пачка сыра
-1 маленькое яйцо или желток
-50 г сахара (2 ст.ложки)
Готовим:
Для теста нужно чтобы кефир был кислый, можно даже постоявший уже в холодильнике!
В кефир добавляю соль и соду, быстро перемешиваю, добавляю муку и замешиваю тесто.
Мама делала тесто ну очень, очень нежным, так что вы можете добавлять немного больше муки, если что
- тесто скатываю в валик подсыпая немного муки
- нарезаю небольшими "шайбами" расплющую руками формируя плоское округлое изделие, наполняю его хорошо начинкой и заворачиваю, хорошо слепляя края
Тесто не очень тоненькое, потому что очень нежное, а лепить его надо еще сноровку иметь!
- варю на пару на марле под миской 5 минут
- снимаю в миску и смазываю кусочками сливочного масла
- ем со сметаной – это просто Вау.
Советы
- не переваривайте тесто
- начинку можно менять на картофель, отварной ливер с луком и почти все, чего вы пожелаете.
Наслаждайтесь!