Ваша орхидея будет поражать пышным цветением: что подлить в горшок к растению

Известно, что чеснок является не только вкусной приправой, но и полезным ингредиентом для приготовления натурального лекарства. А вы знали, что чеснок также может помочь вашим орхидеям зацвести.

В этом заверили эксперименты из SantePlusMag. Отмечается, что если ваша орхидея больше не цветет, это может быть связано с несколькими факторами, такими как недостаток света, тепла или удобрений. Однако вы можете стимулировать цветение орхидеи, используя натуральное удобрение на основе чеснока.

Читайте также: 7 важных моментов, на которые следует обратить внимание при выборе орхидеи для дома

Для приготовления этого удобрения вам понадобится:

Чайная ложка сушеного чеснока

Литр воды

Как приготовить:

Растворите сушеный чеснок в литре теплой воды. Поливайте этим раствором орхидею раз в неделю в течение нескольких недель.

Если вы хотите получить более концентрированный раствор, вы можете использовать 3 зубчика свежего чеснока вместо сушеного.

Очистите и измельчите 3 зубчика чеснока. Положите измельченный чеснок в миску и залейте тепленькой водой. Дайте настояться в течение 24 часов.

Когда раствор перебродит, поливайте им орхидею раз в неделю в течение нескольких недель.

Чеснок содержит серу, которая является важным минералом для здоровья орхидей. Сера помогает растениям вырабатывать хлорофилл, необходимый для фотосинтеза. Кроме того, сера стимулирует цветение орхидей.

Также чеснок содержит другие полезные минералы, такие как калий, фосфор и магний. Эти минералы способствуют здоровому росту и развитию орхидей.

Также мы рассказали о причинах появления липких капель на орхидее и методах решения этой проблемы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!