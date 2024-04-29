Ваши губы будут пухленькими без филеров: уловки макияжа (видео)

Не всем посчастливилось иметь рыхлые губы от природы, но не стоит отчаиваться. С помощью простых приёмов макияжа можно визуально увеличить губы без каких-либо инъекций.

Эксперты по красоте поделились уловками, которые позволят женщине накрасить губы как профессиональный визажист. И для этого не нужно даже начальных навыков.

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Для начала специалисты советуют воспользоваться отшелушивателем для губ, который удаляет мертвые клетки кожи, делая кожу на губах гладкой. Вы можете сделать скраб для губ своими руками, смешав сахар с медом или купить готовое средство. Аккуратно помассируйте скраб в течение нескольких секунд и смойте теплой водой. Это поможет губной помаде и бальзаму лечь ровно, а губы будут выглядеть более объемными.

После этого нужно воспользоваться праймером для губ – он создает гладкое основание, благодаря которому губная помада держится дольше и не расплывается. Он также зрительно увеличивает губы, заполняя линии и морщинки.

Подведите карандашные губы, чтобы четко обозначить форму и зрительно увеличить их. Заполните карандашные губы полностью, чтобы цвет губ не растекался.

Нанесите немного хайлайтера на центр верхней губы, чтобы создать эффект 3D. Это сделает губы более объемными и выразительными.

Используйте блеск для губ, чтобы сделать их более пухлыми и сияющими. Блеск придает вашим губам объем и здоровый вид.

Не бойтесь экспериментировать с разными цветами и текстурами губной помады. Наносите губную помаду кисточкой, чтобы добиться более четкого контура. Используйте бальзам для губ, чтобы увлажнить губы и предотвратить их сухость. С этими простыми советами вы сможете получить пухлые и привлекательные губы без ущерба для здоровья.

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