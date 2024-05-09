Вашим клумбам позавидуют соседи: это копеечное удобрение делает чудеса

Крапива – это не только сорняк, но и ценный источник питательных веществ для ваших растений. Удобрение из крапивы богато азотом, калием, кальцием, железом и другими микроэлементами, которые необходимы для роста и развития овощей, фруктов, цветов и ягод.

Кроме того, удобрение из крапивы улучшает структуру почвы, стимулирует рост полезной микрофлоры и угнетает развитие вредителей.

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Приготовить подкормку из крапивы очень просто:

Заполните пластиковую бочку на треть или половину измельченными стеблями и листьями крапивы. Залейте горячей водой, не доливая вверх несколько сантиметров. Накройте полиэтиленом или крышкой и поставьте в тень. Перемешивайте содержимое 2-3 раза в неделю. Через 2 недели настой будет готов. Разбавьте его водой 1:10 перед использованием.

Поливайте этим настоем овощи раз в 2 недели. Остатки крапивы из бочки можно использовать в качестве мульчи.

К настою крапивы можно добавлять и другие растения, например одуванчик.

Лучше всего использовать удобрение из крапивы после полива, в пасмурные дни или вечером.

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