Вблизи Италии обнаружили обсидиан из неолитической кораблекрушения (фото)

Морские археологи обнаружили блок обработанного обсидиана из неолитической кораблекрушения у побережья Капри, Италия. Блок имеет размеры примерно 11 на 8 на 6 дюймов и весит около 18 фунтов.

На нем есть следы резки и обработки, поэтому археологи знают, что это был торговый материал, а не случайный кусок обсидиана, самостоятельно попавший на морское дно. Об этом сообщает The History Blog.

Никакие остатки корабля не были найдены, но площадь рассеяния обсидиана была гораздо больше. Это значит, что блоки были грузом потерянного корабля.

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Археологи планируют обширное исследование морского дна, чтобы найти возможный корпус и любой другой грузовой материал вокруг места находки.

Блок обсидиана передан состав Главного управления и ожидает очистки и консервации. Реставраторы удалят конкреции на поверхности, чтобы детально проанализировать блок.

Напомним, в Финляндии обнаружили останки женщины, родившей после смерти.

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