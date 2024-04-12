Вблизи острова Пасхи обнаружили более 50 неизвестных ранее видов морских существ (фото)

Более 50 неизвестных науке видов животных обнаружили исследователи у острова Пасхи. Эти удивительные существа, среди которых кальмары, рыбы, кораллы, моллюски, морские звезды, стеклянные губки, морские ежи, крабы и приземистые омары, живут на хребте Салас-и-Гомес, являющегося частью цепи из 110 вулканических подводных гор.

Это открытие стало возможным благодаря экспедиции научно-исследовательского судна Falkor Института океана Шмидта, исследующего подводную среду у берегов Чили, пишет IFLScience.

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Исследователи не только нашли новые виды, но и наткнулись на самое глубокое в мире животное, которое зависит от фотосинтеза - Leptoseris, или морщинистый коралл.

"Это подчеркивает, сколь важно защищать не только отдельные подводные горы, но и весь хребет", — говорит д-р Эрин Истон, главный научный сотрудник Шмидта. "Мы надеемся, что эти данные помогут создать новые морские охранные территории", – добавил ученый.

Экспедиция также провела гидрографическое исследование морского дна, в результате которого нанесено на карту 78 000 квадратных километров, включая шесть ранее не задокументированных подводных гор.

Подводные горы – это не просто живописные подводные горы, они служат очагами биоразнообразия, предоставляя жилье глубоководным кораллам, губкам, рыбам, головоногим моллюскам и ракообразным.

Это также пит-стопы для миграции китов, морских черепах, рыбы-меча, тунца и акул.

"Удивительные среды обитания и животные, которые мы обнаружили, показывают, как мало мы знаем об этом отдаленном регионе", — говорит д-р Хавьер Селланес. Эти экспедиции помогут сберечь эту уникальную экосистему, считает ученый.

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