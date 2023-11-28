Вблизи Сиракуз обнаружили два каменных якоря греческого архаического периода (фото)

На морском дне у побережья Сиракуз, Сицилия обнаружили два каменных якоря греческого архаического периода. Находка датируется 800-480 годами до н.э.

Якори заметила частное лицо, сообщившее об этом Морское управление Сицилийского региона. Руководство продолжило осмотр места находки, сообщает The History Blog.

Исследователи задокументировали треугольный якорь с тремя отверстиями длиной около 27 дюймов и второй с одним отверстием и яйцевидной формы.

Читайте также: Во Вьетнаме впервые обнаружены человеческие останки в возрасте 10 000 лет (фото)

Вмешательство проведено на морской территории площадью около 250 квадратных метров, которая была обследована и задокументирована с целью проверки наличия дополнительных археологических находок.

Большую ценность имеет сотрудничество частных лиц, которое на протяжении многих лет случайно привело к идентификации многочисленных артефактов с целью совместного восстановления и приумножения культурного наследия.

Напомним, в Египте нашли погребенный под песками город в возрасте 3000 лет: самый большой, который когда-либо находили.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!