Веганский обед: рецепт крем-супа из сельдерея

Этот суп получается вкусным и полезным, а еще очень простым в приготовлении. Если хотите более наваристый вкус, варите его на мясном бульоне.

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Для его приготовления нам понадобится:

1 корень сельдерея

2 стебля сельдерея

5 листьев сельдерея

1 картофель

1 морковь

1 зубчик чеснока

2 луковицы

500 мл овощного бульона

4 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

Приготовление

Овощи помыть, почистить и порезать кубиками. Чеснок пропустить через пресс.

В кастрюле разогреть оливковое масло. Выложить измельченные овощи и листья сельдерея. Обжарить на среднем огне, помешивая, 7-10 минут.

Добавить соль, перец и овощной бульон. Довести до кипения, убавить огонь и варить до готовности овощей, примерно 15-20 минут.

Готовый суп измельчить блендером до однородной массы.

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