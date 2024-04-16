Великдень, Паска, или Пасха: как праздник Воскресения Христова правильно называть в Украине

Один из самых больших христианских праздников Воскресения Христова в Украине называют по-разному. Это "Пасха" и "Великдень".

Слово "Великдень" происходит от древнерусской кальки по греческому языку "великое воскресенье" (μεγάλη ἡμέρα). Это слово употребляется в украинском языке с давних времен и правильнее, чем слово "Пасха", которое происходит от еврейского слова "песах", что означает "прохождение мимо".

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"Великая украинская энциклопедия" НАН Украины дает справку о значении слова "Великдень".

Отмечается, что название "Великдень" распространилось в конце первого тысячелетия вместе с христианизацией восточных славян, Древней Руси.

"По легенде, название "Великдень" возникло из-за того, что во время рождения Христа "сильно светило солнце и стояли такие долгие дни, что нынешних надо семь сложить, чтобы был один тогдашний. Тогда, как взошло солнце в воскресенье утром, то зайдет аж в субботу вечером. А когда распяли Христа — дни стали меньше", – говорится в сообщении.

На вики-портале "Словарь украинского языка" Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко предоставляется толкование словам "Великдень" и "Великодень".

По этому словарю, "Великдень" это то же, что и "Светлое Воскресенье". Самый старый и самый важный христианский праздник, который отмечается (в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния) в память Воскресения Иисуса Христа.

"Великодень" – это то же, что и Великдень.

Популярный учитель украинского языка Александр Авраменко отмечает: "Слово "пасха" в словаре Бориса Гринченко вообще отсутствует. А в других словарях подано с разными ограничениями".

Авраменко отметил, что "Пасха" – это название соответствующего еврейского праздника. И именно от этого названия происходит название "паска" - сладкий хлеб, который выпекают до ВеликОдня.

"А весенний христианский праздник Воскресения Христа называется в нашем языке "ВелИкдень". И в родительном падеже правильно ВелИкодня, а не ВеликОдня", — добавил языковед.

Предлагаем узнать, какие блюда должны быть на праздничном столе в Пасху.

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