Великий пост 2024: расписание питания по датам, когда рыбные дни

Великий пост – это время духовного обновления и воздержания. В этот период верующие ограничивают себя в пище, отказываясь от мяса, яиц и молочных продуктов.

Однако рыба разрешена в некоторые дни, что делает ее ценным источником белка и других питательных веществ.

Когда можно есть рыбу в пасхальный пост

Благовещение (7 апреля 2024 года)

Вербное воскресенье (31 марта 2024 года)

Лазарева суббота (24 марта 2024 года) – разрешена только рыбная икра

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Какую рыбу запрещено есть во время поста

Для блюд в период Великого поста подходят минтай, пикша, окунь, щепа, хек, судак.

Горбуша, семга, осетр, кета – не подходят для постного стола. Блюда из них "способствуют чревоугодию", что противоречит канонам поста.

Рецепты рыбных блюд на Великий пост

Минтай в духовке с овощами

Ингредиенты:

Минтай – 700 граммов

Морковь

Луковица

80 г болгарского перца

100 г стручковой фасоли

3 ст. л. томатной пасты

Базилик, итальянские травы

Растительное масло

Соль, перец, вода, лавровый лист

Как вкусно приготовить минтай

Минтай нужно почистить и промыть, обсушить тушку рыбы и нарезать. Посолите и поперчите по вкусу.

Луковицу нужно нарезать полукольцами, а морковь натереть. Перец нарежьте кубиками.

Томатную пасту разведите водой и отставьте.

Стручковую фасоль надо бланшировать в кипятке 5 мин, вытащить из воды и просушить. .

В сковороде на растительном масле поджарьте лук и морковь до полуготовности. Добавьте овощи, специи, разбавленную томатную пасту.

В форму для запекания выложите минтай, а сверху на него овощную смесь. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 мин.

Предлагаем узнать, можно ли есть рыбу в Великий пост.

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