Верно ли, что черные коты живут дольше: объяснение экспертов

Черные коты часто ассоциируются с несчастьем и бедой. В некоторых культурах считается, что если черная кошка пересекает дорогу, это плохой знак.

На самом деле черные коты имеют ряд преимуществ перед другими котами, пишет Askmycats.

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Отмечается, что чёрные коты живут дольше. Средняя продолжительность жизни черной кошки составляет 15 лет, в то время как обычная кошка живет от 12 до 18 лет.

Это связано с тем, что черные кошки обладают лучшей иммунной системой. В их теле содержится больше меланина, пигмента, придающего их шерсти темный цвет. Меланин тоже помогает бороться с болезнями.

Во-вторых, черные кошки здоровее. Они реже болеют такими заболеваниями, как рак кожи, инфекции и сердечно-сосудистые заболевания.

Опять-таки это связано с их меланином. Меланин помогает защитить клетки от повреждений, что может привести к болезням.

В-третьих, черные кошки менее подвержены стрессу. Стресс может ослабить иммунную систему и повысить риск заболеваний. Черные коты, кажется, менее подвержены стрессу, чем другие коты.

Конечно, не все черные кошки будут здоровы и долгожители. Однако как правило, они имеют лучшие шансы на здоровую жизнь, чем другие кошки.

Таким образом, если вы ищете домашнего питомца, который будет счастливым и здоровым, черный кот может быть хорошим выбором.

Черные коты также часто очень ласковы и любят. Они могут стать отличными компаньонами для людей всех возрастов.

Раньше специалисты назвали вещи, которые ненавидят коты, поэтому владельцам пушистых нужно знать об этом, чтобы не раздражать животное.

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