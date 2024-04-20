Вес будет таять с каждой чашкой: сколько кофе нужно пить ежедневно, чтобы худеть

Оказывается, что кофе может стать вашим союзником в борьбе с лишним весом. Однако, какое же оптимальное количество этого напитка необходимо, чтобы способствовать потере веса без побочных эффектов?

Диетолог Тамми Лакатос Шеймс поделилась своими рекомендациями по этому вопросу. Об этом информирует 24 канал.

Сколько кофе нужно пить, чтобы терять лишний вес

Недавнее исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения показало, что регулярное употребление кофе в количестве четырех чашек ежедневно может способствовать уменьшению жировых отложений на 4%.

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По словам эксперта по питанию, оптимальная доза кофе для ежедневного потребления колеблется между 200 и 400 микрограммами кофеина, в зависимости от веса человека.

"Помните, что добавляя в кофе сливки, цельное молоко или сахар, вы можете легко компенсировать калории, которые вы сжигаете с кофе", – рассказала эксперт.

Как кофе способствует похудению?

Хотя сам по себе кофе не является волшебным средством для похудения, его включение в диету может поддержать этот процесс. Кофеин, содержащийся в напитке, обладает термогенными свойствами, которые могут ускорить метаболизм и помочь сжечь больше калорий.

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Кроме того, кофе может помочь контролировать аппетит и снижать чувство голода. Если выпить чашку напитка перед приемом пищи, это может также уменьшить количество потребляемых калорий во время обеда или завтрака.

Таким образом, преимущества кофе очевидны. Однако, чтобы получить максимальную пользу, важно избегать добавления в напиток сахара, искусственных подсластителей или сливок, которые могут превратить его в источник лишних калорий.

Напомним, ранее мы рассказывали от каких пяти заболеваний может спасти обычный кофе.

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