Весеннее расхламление: как привести балкон в порядок после зимы

Городские балконы часто превращаются в свалку ненужных вещей и овощей. Однако это место можно легко превратить в уютный зеленый уголок отдыха. Но сначала необходимо навести там порядок.

Лучший период для уборки балкона – весна. После осенне-зимнего периода там накапливается немало грязи и опавших листьев, которые нужно убрать. Об этом пишет Телеграф.

Как упорядочить балкон весной

Первоочередной задачей является избавиться от всего ненужного хлама. Удалите все вещи.

Если на балконе есть ротанговая мебель, тщательно удалите из нее пыль с помощью жесткой щетки, а затем протрите влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе.

Мыльный раствор также поможет вернуть блеск металлической балконной мебели.

Деревянную мебель сначала очистите щеткой. Далее используйте пасту из соды и воды. В заключение обработайте деревянные поверхности маслом.

После очистки мебели переходите к уборке цветочных ящиков и горшков.

Если вы не сделали этого осенью, избавьтесь от засохших растений и цветов. Обогатите старую землю компостом или биоугольом или замените ее новой. Промойте пустые горшки водой для удаления грубой грязи.

Если вы хотите очистить и продезинфицировать цветочные горшки, используйте уксус. Смешайте его с водой в пропорции 1:4 и протрите горшками. Для глиняной посуды это также поможет избавиться от неприятного известкового налета на краях.

Если у вас на балконе многолетние растения, обрежьте их от засохших и отмерших частей.

После этого не забудьте вымыть пол и перила балкона.

Напомним, мы уже писали, как комфортно обустроить балкон.

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