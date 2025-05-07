Весенняя проблема: как защитить газон от собаки

Зеленый, ухоженный газон под окнами – настоящее украшение двора, которое радует глаз каждого хозяина. Но если в доме живет активный четырехлапый любимец, поддерживать идеальное состояние травы может быть непросто: ямы, утоптанные участки и пятна от мочи – знакомая ситуация для многих.

Однако, как отмечает издание Martha Stewart, существуют эффективные способы, которые помогут сохранить газон чистоплотным.

1. Создайте отдельную туалетную зону

Моча собак содержит избыток азота, который выжигает траву, оставляя желтые пятна.

2. Вместо запретов – специальная зона для копания

Рытье – естественное поведение многих собак. Зато чтобы ссорить любимца, лучше оборудовайте ему "зону для раскопок": детский бассейн с песком или отдельный участок с мягкой почвой.

3. Высадите выносливые сорта травы

Не каждый газон выдерживает активность животных.

Бермудская трава быстро восстанавливается, идеальна для теплых регионов.

быстро восстанавливается, идеальна для теплых регионов. Высокая овсяница — устойчива к повреждениям, имеет прочную корневую систему.

— устойчива к повреждениям, имеет прочную корневую систему. Кентуккийский мятлик густо растет и хорошо регенерирует, особенно в прохладном климате.

Не забывайте о регулярном уходе: поливе, подкормке и аэрации.

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4. Оборудуйте специальную зону для игр

Чтобы собака не носилась по всему участку, создайте ему отдельную зону для активности.

5. Развлечения – ключ к покою

Если собаке скучно — он найдет себе занятие самостоятельно, и не всегда безопасно для газона.

Напомним, мы уже писали, почему собака отказывается от прогулок.

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