Весенняя уборка: как освободить пространство в доме и шкафах
Приближение весны – отличная возможность для обновления и расхламления дома. Избавляясь от лишних и ненужных вещей, можно освободить место и создать более уютную обстановку. Итак, на что стоит обратить внимание? В первую очередь следует посортировать вещи. Об этом пишет Аctualno.
Одежда и обувь
Просмотрите свой гардероб и избавьтесь от старой и поврежденной одежды и обуви. То, что еще пригодно для ношения, передайте благотворительным организациям.
Косметика
Выбросьте косметические средства с истекшим сроком годности и те, которыми больше не пользуетесь.
Книги и журналы
Подарите старые книги и журналы, которые вы не будете перечитывать. Это освободит место на полках для новых.
Продукты с просроченным сроком
Проверьте продукты в холодильнике, шкафах и амбаре и выбросьте те, что просрочили.
Бумажные документы
Избавьтесь от ненужных счетов, чеков и других документов.
Бытовая техника
Старое и ненужное электрооборудование отнесите на утилизацию.
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Бытовая химия
Выбросьте моющие и чистящие средства с просроченным сроком и те, которые больше не используете.
Постельное белье
Обновите постель и постель.
Игрушки и аксессуары
Избавьтесь от старых игрушек и ненужных вещей.
Мебель и интерьер
Вывезите или передайте ненужную мебель и элементы декора.
Итак, воспользуйтесь этими советами, чтобы весной обновить и разгрузить свой дом!
Напомним, мы уже писали, о каких простых и гениальных советах по уборке, которые должна знать каждая хозяйка.
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