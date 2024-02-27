Весенняя уборка: как освободить пространство в доме и шкафах

Приближение весны – отличная возможность для обновления и расхламления дома. Избавляясь от лишних и ненужных вещей, можно освободить место и создать более уютную обстановку. Итак, на что стоит обратить внимание? В первую очередь следует посортировать вещи. Об этом пишет Аctualno.

Одежда и обувь

Просмотрите свой гардероб и избавьтесь от старой и поврежденной одежды и обуви. То, что еще пригодно для ношения, передайте благотворительным организациям.

Косметика

Выбросьте косметические средства с истекшим сроком годности и те, которыми больше не пользуетесь.

Книги и журналы

Подарите старые книги и журналы, которые вы не будете перечитывать. Это освободит место на полках для новых.

Продукты с просроченным сроком

Проверьте продукты в холодильнике, шкафах и амбаре и выбросьте те, что просрочили.

Бумажные документы

Избавьтесь от ненужных счетов, чеков и других документов.

Бытовая техника

Старое и ненужное электрооборудование отнесите на утилизацию.

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Бытовая химия

Выбросьте моющие и чистящие средства с просроченным сроком и те, которые больше не используете.

Постельное белье

Обновите постель и постель.

Игрушки и аксессуары

Избавьтесь от старых игрушек и ненужных вещей.

Мебель и интерьер

Вывезите или передайте ненужную мебель и элементы декора.

Итак, воспользуйтесь этими советами, чтобы весной обновить и разгрузить свой дом!

Напомним, мы уже писали, о каких простых и гениальных советах по уборке, которые должна знать каждая хозяйка.

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