Ветеринары назвали лучшие собаки для активных людей

Когда вы решаете завести собаку, самым важным является выбор породы, которая соответствует вашему образу жизни. В частности, одна из вещей, которую важно учитывать, это то, как ваши уровни энергии могут совпадать.

Если вы любите долго гулять или регулярно бегать, лучше выбрать породу, известную атлетизмом, быстротой и обучаемостью. Вот почему ветеринары и кинологи для Best Life рассказали о пяти породах, которые вам подойдут.

Читайте также: Почему собаки действительно гоняются за автомобилями

1. Сибирский хаски

Сибирский хаски

Если вы любите отдохнуть на свежем воздухе и любите активный отдых зимой, сибирский хаски может стать для вас правильной собакой.

Хаски предназначены для выносливости и могут поддерживать постоянный темп на длинных дистанциях. Они хорошо подходят для бега в холодную погоду благодаря своей густой двойной шерсти, хранящей их в тепле. Поэтому хаски являются идеальными домашними животными для бегунов на длинные дистанции.

2. Лабрадор ретривер

Лабрадор ретривер

Если вы любите долго гулять, а не бегать рядом с собакой, возможно вам лучше всего подойдет лабрадор-ретривер.

Лабрадоры-ретриверы, возможно, не так быстры, как многие другие собаки, но они могут преодолевать большие расстояния и имеют достаточно хорошую выносливость. Они также имеют в целом много энергии, что делает их отличными спутниками для тех, кто любит гулять.

3. Родезийский риджбек

Родезийский риджбек

Если вы ищете породу собак, которая могла бы не отставать от вас во все времена года, самый лучший вариант – родезийский риджбек. Эти собаки обладают мощным, спортивным телом и высокой выносливостью. Это делает их идеальным компаньоном для серьезных бегунов, особенно во время бега летом или в более теплом климате.

4. Хорт

Хорт

Если вы любите спринт, но избегаете бега на длинные дистанции, борзая может стать вашей идеальной породой собак.

Борзые созданы для скорости и часто известны как скаковые собаки. Однако это не означает, что они обладают выносливостью, чтобы бегать на длинные дистанции. Хорошая прогулка или бег примерно от 30 до 60 минут в день является оптимальным для них.

5. Уиппет

Виппет

Эстетически похожие на борзые, уиппеты – порода собак среднего размера, которая является прекрасными домашними животными для быстрых бегунов.

Хотя они не могут бежать так быстро, как борзые, они, вероятно, могут бежать дальше. Их разводили для охоты, и иногда им приходилось быстро бегать на большие расстояния, чтобы поймать добычу, но даже с этим инстинктом они все равно великолепные домашние животные.

Раньше мы рассказывали, почему собаки воют на сирены, есть ли какая-нибудь генетическая склонность реагировать на высокий сигнал тревоги от проезжающих машин скорой помощи, полиции или сигнала воздушной тревоги?

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!