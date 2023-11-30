Ветеринары назвали лучший возраст для стерилизации кошек

Стерилизация и кастрация кошек обладают рядом преимуществ для здоровья и поведения животных, включая уменьшение риска рака, инфекций и проблем с поведением.

Ветеринары рекомендуют стерилизовать кошек в возрасте от 5 до 6 месяцев. Этот возраст оптимален для того, чтобы минимизировать риски операции и обеспечить максимальные преимущества для здоровья.

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Стерилизация и кастрация кошек имеют следующие преимущества:

Уменьшение риска рака. Стерилизованные кошки имеют гораздо меньший риск развития рака молочной железы, яичников, матки и простаты.

Уменьшение риска инфекций. Стерилизованные кошки имеют меньший риск развития инфекции матки, кошачьего СПИДа и лейкемии.

Улучшение поведения. Стерилизованные коты реже метят неправильно, бродят и вступают в драки.

Ветеринары также отмечают, что стерилизация и кастрация важны для контроля популяции кошек. Каждый год в приюты попадают миллионы кошек, многие из которых эвтаназируют из-за отсутствия домов. Стерилизация и кастрация кошек помогают снизить количество бездомных кошек и улучшить их шансы на счастливую жизнь.

Владельцы кошек, рассматривающих возможность стерилизации или кастрации своего животного, должны поговорить со своим ветеринаром. Ветеринар может предоставить информацию о преимуществах и рисках процедуры и помочь вам принять наилучшее решение для вашего питомца.

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