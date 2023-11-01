Ветеринары назвали причину храпа бульдогов и методы решения проблемы

Храп французских бульдогов часто считается смешным и милым звуком. Однако эта привычка может указывать на возможные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет my.dog.net.

Существует несколько возможных причин храпа бульдогов. Известно, что французские бульдоги имеют высокий риск проблем с дыханием из-за своей брахицефальной морды. Их короткая морда и отсутствие мягкого неба могут вызвать свист и храп, поскольку меньший носовой объем ограничивает количество воздуха, которое собака может вдохнуть.

Если кажется, что ваш бульдог испытывает проблемы со здоровьем, которые сопровождаются закладыванием носа и звуками во время дыхания, вам следует немедленно обратиться к ветеринару. Врач может посоветовать хирургическое вмешательство для очищения носовых проходов и улучшения дыхания.

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Хотя невозможно полностью предотвратить храп бульдогов, существуют определенные шаги, которые можно предпринять для улучшения их дыхания перед сном. Важно выбрать для своего бульдога комфортную и качественную кровать.

Также следует избегать кормления поздно вечером перед сном, поскольку переедание может повысить риск храпа, как у людей, так и у собак. Лучше всего кормить вашего любимца за два часа до сна.

Чтобы понять причину храпа у вашего бульдога, также стоит проверить, не страдает ли он от аллергии. Реакция на аллергены, такие как пыль, клещи, плесень может вызвать аномальное дыхание, аллергический кашель, чихание и храп.

Следите за весом вашего бульдога, поскольку лишний вес может усугублять проблемы с дыханием. Если ваш пушистый друг имеет лишний вес, рассмотрите возможность смены диеты на сбалансированную с низким содержанием калорий и регулярные прогулки.

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