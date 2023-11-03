Ветеринары не советуют: 5 пород собак, имеющих плохой характер или часто болеющих

Даже опытные владельцы домашних животных могут стать жертвами выбора животного по милой мордашке. Но независимо от того, насколько пушистой или сказочной собака, она все равно может быть требовательной к уходу, агрессивной или склонной к проблемам со здоровьем.

Британский ветеринарный хирург, пользователь Ben The Vet в вирусном TikTok-видео рассказал, каких собак у него никогда не было бы как домашних животных. Этот список может перевернуть ваши представления о лучших любимцах, пишет Best Life.

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Пятое место – Чау-чау

Худшие породы собак

Неудивительно, что эта порода попала в список, поскольку у нее плохая репутация. У чау-чау не очень хороший темперамент, они могут быть очень отстраненными и часто агрессивны у ветеринара.

Ветеринар Бен добавил, что мягкие лица чау-чау, хоть и очаровательны, осложняют одевание намордника, и они часто страдают от множества проблем с глазами. Он добавляет, что их "фиолетовые языки немного раздражают".

Если вы все еще хотите иметь чау-чау, Американский кинологический клуб (AKC) говорит, что они в большинстве своем отстранены от незнакомцев и других собак и что они "навсегда отданы хозяевам".

Четвертое место – Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кавалер кинг чарльз спаниель

Удивлены, увидев этого хорошенького щенка в списке? Ветеринар Бен говорит, что они отличные собаки, и что он, наверное, выбрал бы эту породу для себя, "если бы не все их проблемы со здоровьем".

По его словам, у многих кавалер-кинг-чарльз-спаниелов развивается болезнь сердца, которая называется болезнью митрального клапана.

"По моему мнению, разводить собаку с такой высокой вероятностью заболевания несправедливо", – сказал ветеринар.

По данным вебсайта по уходу за домашними животными Wag, эта порода подвержена заболеванию митрального клапана, которое является основной причиной смерти. Статистика показывает, что заболевание поражает более половины всех кавалер-кинг-чарльз-спаниелов до достижения ими 5-летнего возраста и более 90% кавалеров старше 10 лет.

Третье место – Такса

Худшая порода собак

Подобно кавалер-кинг-чарльз-спаниелю, ветеринар говорит, что такса – это еще одна порода собак с фантастическим характером, которая входит в список только из-за проблем со здоровьем и разбитого сердца, которое может вызвать.

"У каждого четвертого такса в течение жизни возникают проблемы со спиной, которые могут варьироваться от простой боли до полного паралича", – пояснил Бен, добавив, что им часто нужна операция на позвоночнике, после которой собака будет долго восстанавливаться.

Если вы уже являетесь владельцем "собаки-сосиски", AKC рекомендует быть бдительными по поддержанию их здорового веса, чтобы избежать таких проблем со спиной, а также внимательно следить за их деятельностью, чтобы они не попали в аварию.

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Второе место – Шар-пей

Худшая порода собак

Еще одна порода, подверженная заболеванию, – шарпей.

"У них даже есть болезнь, названная в их честь, – лихорадка шарпея", – заметил ветеринар Бен.

По данным VCA Animal Hospitals, это наследственное заболевание, поражающее почти каждую четвертую собаку породы шар-пей. В них развиваются "повторяющиеся эпизоды лихорадки и воспаления без идентифицированной основной причины".

Кроме 25% вероятности заболевания, Бен говорит, что за их фирменными морщинами, хоть и приятными, ухаживать за ними довольно трудно.

"Они так морщинисты, что им приходится приклеивать веки, чтобы волоски не терли глаза", - добавил ветеринар.

Он также поделился, что когда видит эту породу в ветеринарной клинике, то они часто пытаются откусить лицо всему персоналу.

Первое место – бульдоги и мопсы

Какую породу собак не надо заводить

Первое место занимает любая плоскомордая собака, научно известная как брахицефальная собака, например английский бульдог, французский бульдог или мопс. Возможно, вы слышали, как эти собаки тяжело дышат или храпят, что может показаться милым, но на самом деле все гораздо серьезнее.

"Общество нормализовало тот факт, что эти собаки фыркают, но это означает, что они не могут хорошо дышать", – объяснил Бен.

AKC сообщило, что брахицефальные собаки имеют "укороченные морды или лица, которые кажутся плоскими, и, как следствие, имеют узкие ноздри и дыхательные меньшие пути". Это означает, что им трудно регулировать температуру, когда жарко или перевести дыхание во время физических упражнений.

Ветеринар добавил, что они очень подвержены многим проблемам – проблемам с позвоночником, кожей, глазами.

"Тот факт, что более половины из них должны иметь кесарево сечение, чтобы родить, является достаточно этическим вопросом для меня, чтобы никогда не хотеть его делать", - заметил ветеринар из TikTok.

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